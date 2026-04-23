До конца 2026 года сдадут 1,4 км Северного обхода Калининграда, в августе изменится схема движения

Компания «ВАД» обнародовала планы реконструкции Северного обхода Калининграда на лето-2026. Готовность короткого участка (1,4 км от Тенистой аллеи до дороги на Балтийск) уже превысила 80%, длинного (4,4 км от развязки с Советским проспектом до Тенистой аллеи) — около 42%.
На первом участке в июле начнут укладывать верхний слой асфальта, в августе изменят схему движения (сейчас машины едут по правой полосе, после переключения на новое покрытие займутся обустройством правого хода). Завершить реконструкцию этого отрезка планируют до конца 2026 года.
На втором участке до конца лета завершат основные земляные работы. Сейчас строят подземный и три надземных пешеходных перехода, бетонируют пролёт путепровода через Питьевой канал и фундаменты под шумозащитные экраны. Работы здесь закончат в конце 2027 года.
После реконструкции 5,8 км трассы станут шестиполосными с расчётной скоростью 120 км/ч (IБ категория). Реконструкция идёт в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».