Не сторговались по опыту

Конкурсы на ремонт проспекта Космонавтов от площади Евдокимова до Орбитальной за 197,1 млн руб. и улицы Нансена от Шеболдаева до Нагибина за 58,1 млн руб. администрация Ростова-на-Дону объявила 13 марта, а прием заявок был завершен 30 марта. Однако 2 апреля процедуру определения подрядчика приостановили, а уже 10 апреля, после вмешательства УФАС, тендерная комиссия вновь начала работу.