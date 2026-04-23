Ректор аграрно-технологического университета рассчитывает переизбраться в заксобрание Прикамья

Действующий депутат заксобрания, ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова Алексей Андреев примет участие в предварительном голосовании «Единой России».
Как сообщает реготделение партии, господин Андреев подал заявление на участие в праймериз по региональной группе «Орджоникидзевская № 7» (одномандатный избирательный округ № 7).
Выдвижение кандидатов на региональные праймериз «Единой России» продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей началась 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование будет идти с 25 по 31 мая.