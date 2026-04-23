В Камышлове Свердловской области отремонтируют тепловые сети

Работы проведут на участке от газовой котельной по улице Строителей протяженностью 1,4 км. Этот объект обеспечивает теплом 38 многоквартирных домов, где проживают 1,2 тыс. жителей, и социально значимые учреждения: детский сад, метеостанцию, пожарную часть, соцреабилитационный центр и библиотеку. Также предусмотрено привести в порядок аналогичный отрезок сети в центральной части города. Завершить все работы должны до 15 сентября 2026 года.