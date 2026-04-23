В Камышлове Свердловской области отремонтируют тепловые сети

Объект обеспечивает теплом 38 многоквартирных домов.

Тепловые сети в городе Камышлове Свердловской области отремонтируют при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Камышловского городского округа.

Работы проведут на участке от газовой котельной по улице Строителей протяженностью 1,4 км. Этот объект обеспечивает теплом 38 многоквартирных домов, где проживают 1,2 тыс. жителей, и социально значимые учреждения: детский сад, метеостанцию, пожарную часть, соцреабилитационный центр и библиотеку. Также предусмотрено привести в порядок аналогичный отрезок сети в центральной части города. Завершить все работы должны до 15 сентября 2026 года.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.