Пермяка осудили за поджог автомобиля бывшей возлюбленной из-за ревности

Из-за необдуманного поступка полностью сгорели четыре машины, ещё две получили повреждения.

Источник: Комсомольская правда

В Перми суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, который устроил поджог машин во дворе жилого дома. Общий ущерб от происшествия составил около 5 миллионов рублей.

По данным следственного управления СК России по Пермскому краю, доказательства по делу собрали сотрудники Мотовилихинского следственного отдела. Суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога.

Инцидент произошёл ночью 31 октября 2025 года в Мотовилихинском районе. Следствие установило, что мужчина, находясь в состоянии ревности, поджёг автомобиль своей знакомой. Огонь быстро распространился, в результате чего полностью сгорели четыре машины, ещё две получили повреждения.

Подозреваемого удалось установить сотрудникам уголовного розыска. В ходе расследования он признал вину и компенсировал ущерб пострадавшим. Также по делу провели ряд экспертиз, включая химические, дактилоскопические и трасологические исследования.

Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.