МЧС предупредило пермяков о гололедице на дорогах 24 апреля

В ведомстве порекомендовали предупредить родных и знакомых о прогнозе и правилах безопасности.

Неблагоприятное метеорологическое явление ожидается в отдельных районах края 24 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным Пермского ЦГМС, в ночь и утро 24 апреля в отдельных районах края ожидается гололедица. Водителей призывают соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, держать дистанцию и двигаться с учётом состояния дорожного покрытия.

Пешеходам следует быть осторожными при передвижении и переходе проезжей части. В ведомстве порекомендовали предупредить родных и знакомых о прогнозе и правилах безопасности.

Напомним, доктор географических наук Андрей Шихов предупредил пермяков о ливневом мокром снеге перед потеплением. В субботу регион ждут ливневые осади в виде дождя и снежной крупы, а также сильный ветер. Однако в понедельник ожидается серьёзное потепление до +12…+17°С.