Градсовет одобрил парк и выставочный центр у гребного канала в Ростове. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Во‑первых, одобрена идея застройки территории в районе Гребного канала. На участке площадью 22 гектара создадут спортивно‑рекреационный парк — единый кластер для профессионального и массового спорта, а также отдыха горожан. Губернатор Юрий Слюсарь подчеркнул, что застройка должна быть малоэтажной: это позволит сохранить вид на территорию и исключит появление жилых высоток в этой зоне.
Во‑вторых, утверждена концепция конгрессно‑выставочного центра в районе Восточного шоссе. Проект будет реализован за счёт инвестора без привлечения бюджетных средств, однако требуется доработать вопросы организации парковки.
В‑третьих, одобрены инженерные изыскания в пойме Дона. Планируется создать сеть скважин для мониторинга грунтовых вод — это поможет оценить риски подтопления при будущей застройке.
Губернатор отметил, что все проекты обсуждаются открыто с участием архитекторов и экспертов. Ключевыми критериями остаются функциональность, гармоничное вписывание в ландшафт и комфорт для жителей.