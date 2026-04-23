Экспортеры из Тюменской области узнают о развитии логистики через Киргизию

Предпринимателей Тюменской области приглашают на вебинар, посвященный развитию логистических поставок через Киргизию, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
С участниками будет работать представитель Российского экспортного центра в Кыргызстане Роман Иванов. Он расскажет об актуальных маршрутах транспортировки, нюансах таможенного оформления, рисках и страховке. Также специалист уделит внимание особенностям работы с киргизскими партнерами, поделимся практическими рекомендациями по организации перевозок и ответит на вопросы слушателей.
Вебинар состоится 27 апреля. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.