На ОКБМ Африкантов создали тренажер для самого мощного в мире атомного ледокола

Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (ОКБМ Африкантов, входит в Росатом) в Нижнем Новгороде создало тренажер для самого мощного в мире атомного ледокола — проекта 10510 «Россия». Он смонтирован на площадке ОКБМ и уже успешно прошел испытания, сообщили в пресс-службе предприятия.

Источник: Коммерсантъ

Заместитель начальника отдела создания математических моделей и тренажеров ЯЭУ ОКБМ Игорь Зотов пояснил, что в основе тренажера — математическая модель, в полной мере отражающая физику процессов, протекающих в реакторной установке РИТМ-400. Программный комплекс способен воспроизводить нормальные режимы эксплуатации и широкий спектр сценариев с отказами основного и вспомогательного оборудования.

При создании бортового тренажера перед ОКБМ впервые стояла задача разработать и поставить весь комплекс: математическую модель приходилось создавать параллельно с проектированием самой реакторной установки.