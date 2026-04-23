На ОКБМ Африкантов создали тренажер для самого мощного в мире атомного ледокола

Опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (ОКБМ Африкантов, входит в Росатом) в Нижнем Новгороде создало тренажер для самого мощного в мире атомного ледокола — проекта 10510 «Россия». Он смонтирован на площадке ОКБМ и уже успешно прошел испытания, сообщили в пресс-службе предприятия.