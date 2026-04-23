На Кубани обновили участок трассы Отрадная — Подгорная Синюха

Участок трассы, проходящей между станицами Отрадная и Подгорная Синюха, отремонтировали в Отрадненском районе Краснодарского края при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Работы провели на отрезке протяженностью 12,3 км. Специалисты ликвидировали просадки дорожного покрытия и уложили новый асфальт. На объекте привели в порядок водопропускные трубы, установили дорожные знаки, смонтировали барьерное и перильное ограждения. Также обустроили посадочные площадки и тротуары, смонтировали автопавильоны, нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.