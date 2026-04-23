Пять человек удалось спасти из горящего дома на улице Светлогорской 23 апреля

В ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили о спасении пяти человек из горящего дома на улице Светлогорской в Советском районе регионального центра. Пожар произошел 23 апреля.
На момент прибытия спасателей огнем был охвачен тамбур первого этажа и лестничная клетка между первым и вторым этажами. Находившиеся в доме люди просили о помощи. Пожарные использовали для их спасения дыхательные маски.
Еще 20 человек были эвакуированы. К счастью, обошлось без пострадавших.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Причину случившегося предстоит установить пожарным дознавателям.
