В Омской области начался сбор берёзового сока

Берёзовый сок полезен благодаря богатому составу, включая марганец, калий, кальций, магний, цинк, витамины C и B, а также аминокислоты. Однако, чтобы не повредить дерево, важно не собирать с одного растения больше двух-трёх литров сока. После этого отверстие, через которое он вытекал, нужно закрыть пробкой из смолы или другого материала.