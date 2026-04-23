В Омской области начался сбор берёзового сока

Омичка собрала семь литров в районе Красноярского тракта.

Источник: Om1 Омск

В Омской области стартовал сезон сбора берёзового сока, о чём местные жители активно делятся в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Юлия, одна из омичек, рассказывает, что она уже собрала семь литров сока в районе Красноярского тракта. По её словам, природа пробуждается — появляются первые травяные ростки, летают бабочки и жуки, а комаров и клещей пока нет. Дороги сухие, и проехать в леса стало легче.

Геннадий, ещё один участник группы, посоветовал всем желающим не откладывать сбор сока, так как «времени осталось немного». По его словам, сейчас температура оптимальна для сбора — сокодвижение активно, но закисание ещё не началось.

Берёзовый сок полезен благодаря богатому составу, включая марганец, калий, кальций, магний, цинк, витамины C и B, а также аминокислоты. Однако, чтобы не повредить дерево, важно не собирать с одного растения больше двух-трёх литров сока. После этого отверстие, через которое он вытекал, нужно закрыть пробкой из смолы или другого материала.

Берёзовый сок рекомендуется хранить в холодильнике, но не более недели.