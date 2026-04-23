Жителя Воронежа заподозрили в истязании ребенка

Следователи выяснили, что мужчина, которому не нравилось поведение 9-летней дочери сожительницы, применял силу в отношении ребёнка и «совершал иные противоправные действия, чем причинил ей физические и моральные страдания». Девочка рассказала об этом школьным учителям, которые сообщили правоохранителям о происходящем. Сейчас ребёнка изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.