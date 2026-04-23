Определены суммы компенсаций жителям дома с рухнувшей крышей в Зеленом Городе

Администрация Нижнего Новгорода утвердила порядок выплаты компенсаций за найм жилья для собственников и нанимателей дома № 10/2 в курортном поселке Зеленый Город, где в марте частично обрушилась кровля. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэрии.
Согласно документу, компенсация будет выплачиваться ежемесячно в размере фактических расходов на аренду, но не выше установленного лимита. Для однокомнатных квартир это 28 тысяч рублей, для двухкомнатных — 38 тысяч рублей, для трехкомнатных — 43 тысячи рублей. Деньги будут перечислять на банковские реквизиты заявителей в течение пяти рабочих дней после подачи всех необходимых документов.
Напомним, в марте в доме № 10/2 под тяжестью снега обрушилась часть крыши. К счастью, никто не пострадал. После этого в поселке ввели режим повышенной готовности, жильцов расселили, а дом временно отключили от коммуникаций. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.