Управляющая компания «Мир» в Ростове лишилась лицензии из‑за задолженности

Управляющая компания «Мир» в Ростове лишена лицензии из‑за задолженности. Речь идет об организации, под управлением которой находились 78 многоквартирных домов.
Госжилинспекция Ростовской области через суд аннулировала лицензию ООО «УК Мир». Основаниями для решения стали: накопление долгов за электроэнергию; ненадлежащее исполнение обязанностей по управлению домами.
В 2025—2026 годах от жильцов поступило 22 обращения, по которым провели 9 проверок — все они завершились срывами. По фактам нарушений составлены административные протоколы. В 2025 году компания занимала одно из последних мест в рейтинге управляющих организаций Ростова.
Заместитель начальника региональной Госжилинспекции Стефан Копытин сообщил, что администрация города уведомлена о необходимости проинформировать жителей о прекращении действия лицензии. Собственникам помещений предстоит на общем собрании выбрать новую управляющую компанию или иной способ управления домом. Если жильцы не смогут принять решение, временную УК назначат по итогам открытого конкурса.
С 2015 года в регионе аннулированы или прекращены лицензии 419 управляющих компаний.