Синоптики предупредили о заморозках и мощном ветре в пятницу 24 апреля

В Беларуси уже 24 апреля ожидаются заморозки на большей части территории страны, пишет pogoda.by.
Спад температур в Беларуси ожидается ночью с 0 до −3 градусов, и только в юго-западных районах ночью еще будет от +1 до +5 градусов.
Днем в пятницу, 24 апреля, воздух прогреется от +8 до +14 градусов. Осадков не прогнозируется, но будет сильный порывистый ветер — местами до 20 метров в секунду.
В субботу в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а воскресенье — еще и с мокрым снегом. Усиление ветра до 15 — 20 метров в секунду будет сохранятся.
Ранее Белгидромет предупредил, что дерзкое похолодание несут в Беларусь «ныряющие» циклоны с Гренландского и Норвежского морей: «Ветер до 22 м/с и дожди с мокрым снегом».
