Юных художников из Красноярска приглашают к участию в конкурсе плакатов

В Красноярском крае проходит конкурс детских плакатов «Нарисуй Финфест». К участию приглашают детей и подростков от 7 до 18 лет — воспитанников художественных школ, кружков и организаций дополнительного образования.

Конкурс проводит Региональный центр финансовой грамотности. Участникам предлагают не просто создать рисунок, а через плакат раскрыть темы финансовой грамотности. В работах можно показать, как формируется семейный бюджет, зачем планировать расходы и делать накопления, а также как распознавать мошеннические схемы и принимать взвешенные решения.

Лучшие работы станут частью оформления краевого семейного финансового фестиваля, который пройдет в октябре. Плакаты победителей и призеров используют в афишах и на площадках просветительских мероприятий.

Заявки на участие принимаются до 3 мая 2026 года. Имена победителей объявят не позднее 18 мая. Условия конкурса опубликованы в положении.

В министерстве финансов Красноярского края отметили, что конкурс «Нарисуй Финфест» проходит не первый год и является важной частью подготовки к фестивалю. В прошлом году он объединил сотни участников со всего края. Лучшие работы легли в основу визуального оформления события и были представлены в формате открыток на всероссийской конференции по обмену опытом в сфере финансовой грамотности.

