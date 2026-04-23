Юных художников из Красноярска приглашают к участию в конкурсе плакатов

В министерстве финансов Красноярского края отметили, что конкурс «Нарисуй Финфест» проходит не первый год и является важной частью подготовки к фестивалю. В прошлом году он объединил сотни участников со всего края. Лучшие работы легли в основу визуального оформления события и были представлены в формате открыток на всероссийской конференции по обмену опытом в сфере финансовой грамотности.