Предприятию из Симферополя помогли приобрести производственное помещение

Поручительство Крымского гарантийного фонда помогло компании из Симферополя купить собственное производственное помещение. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым.
Компания, предоставляющая услуги полиграфии, получила поручительство в размере 3,45 млн рублей. Благодаря этому она смогла привлечь 6,9 млн рублей на оборудование собственного производственного цеха, вычеркнув из бюджета статью расходов на аренду недвижимости.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.