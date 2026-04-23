Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десять жителей Ростовской области признали лучшими работниками пожарной охраны

Губернатор утвердил лучших работников пожарной охраны в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области десять человек получили звание «Лучший работник пожарной охраны Дона». Распоряжение об этом подписал губернатор Юрий Слюсарь.

Лучшими в регионе специалистами признали жителей Таганрога, Азовского, Аксайского, Верхнедонского, Кашарского, Куйбышевского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Чертковского районов.

Звание «Лучший работник пожарной охраны Дона» учредили в 2020 году. Ежегодно работников отрасли отмечают за многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, а также за личные заслуги в тушении, профилактике пожаров и спасении людей.

На почетное звание могут претендовать сотрудники пожарной охраны, работающие на территории Ростовской области, сотрудники муниципальной и ведомственной пожарной охраны, добровольные пожарные.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

