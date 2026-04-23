Десять жителей Ростовской области признали лучшими работниками пожарной охраны

В Ростовской области десять человек получили звание «Лучший работник пожарной охраны Дона». Распоряжение об этом подписал губернатор Юрий Слюсарь.
Лучшими в регионе специалистами признали жителей Таганрога, Азовского, Аксайского, Верхнедонского, Кашарского, Куйбышевского, Семикаракорского, Усть-Донецкого, Чертковского районов.
Звание «Лучший работник пожарной охраны Дона» учредили в 2020 году. Ежегодно работников отрасли отмечают за многолетний безупречный труд, профессиональное мастерство, а также за личные заслуги в тушении, профилактике пожаров и спасении людей.
На почетное звание могут претендовать сотрудники пожарной охраны, работающие на территории Ростовской области, сотрудники муниципальной и ведомственной пожарной охраны, добровольные пожарные.
