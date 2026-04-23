В Красноярском крае английский язык учат 317 тысяч школьников

В Красноярском крае иностранные языки изучают 322 тысячи школьников. Такой цифрой поделились специалисты Красноярскстата.
Первое место по популярности занимает английский язык — его изучают 317 718 ребят. В пятерку также вошли французский, испанский и китайский.
В других регионах Енисейской Сибири ситуация следующая: в Хакасии иностранные языки учат 66 тыс. школьников, а в Туве — 65 тыс.
Сразу два языка изучают 4333 школьника в Красноярском крае, 207 в Хакасии и 50 в Туве.
