Одаренные школьники Чукотки прошли образовательную программу в Петербурге

Участниками образовательной программы «Загадочная Чукотка — исторический Санкт-Петербург» стали 17 одаренных школьников из Чукотского автономного округа. Они посетили Северную столицу в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Недельная поездка продлилась до 15 марта. Путешествие началось с приятного сюрприза: в аэропорту участникам профильной смены центра выявления и поддержки одаренных детей «Энэрти» вручили символический подарок от сверстников из школы № 636 Санкт-Петербурга — специальную карту-проект. Чукотские старшеклассники заполняли ее во время поездки, формируя собственный топ-10 мест Северной столицы.
«Такая специализированная смена у нас проходит впервые. Группу набирали по заявкам. Они поступили только из Анадыря. В поездку отправились 17 учеников 8−11-х классов средней школы города и окружного лицея. В первый день наши ребята побывали на экскурсии по центру Санкт-Петербурга, ее провели ученики школы № 636», — поделилась руководитель центра «Энэрти» Татьяна Никонорова.
Во время поездки школьники посетили ключевые историко-культурные объекты Санкт-Петербурга, экскурсионные занятия под руководством профессиональных гидов и педагогов, интерактивные мастер-классы по иностранным языкам, а также выполняли творческие и исследовательские задания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.