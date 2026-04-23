Волгоградские приставы вернули семье утерянную медаль героя войны

Необыкновенную историю о возвращении утерянной медали «За отвагу» семье героя Великой Отечественной войны рассказали волгоградские судебные приставы. Награда, принадлежавшая ефрейтору Засядько Петру, оказалась у его родных, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.
Все началось, когда Рукият Тагировна, мама начальника отделения специального назначения ГУ ФССП по региону Магомеда Багандова, нашла старинную медаль во время работ на своем приусадебном участке. Она сразу же отдала находку сыну, надеясь, что его коллеги смогут установить владельца.
Судебные приставы направили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. Ответ не заставил себя ждать: медаль принадлежала стрелку 4-й стрелковой роты 1040-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии, ефрейтору Засядько. Боец был призван на фронт в декабре 1943 года, а свою награду получил 17 мая 1945 года за то, что лично уничтожил шесть немецких солдат.
После установления имени героя, судебные приставы немедленно приступили к поиску его родственников. Одна из внучек красноармейца, Виктория Зотова, приехала за медалью.