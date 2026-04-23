Волгоградские приставы вернули семье утерянную медаль героя войны

Судебные приставы направили запрос в Центральный архив Министерства обороны РФ. Ответ не заставил себя ждать: медаль принадлежала стрелку 4-й стрелковой роты 1040-го стрелкового полка 295-й стрелковой дивизии, ефрейтору Засядько. Боец был призван на фронт в декабре 1943 года, а свою награду получил 17 мая 1945 года за то, что лично уничтожил шесть немецких солдат.