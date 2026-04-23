Уборщица из Калининграда за полгода украла у клиентки и её матери ювелирки на 420 тысяч рублей

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда обратилась местная жительница: из её квартиры и дома матери пропали ювелирные украшения. Общий ущерб — около 420 тысяч рублей.
Оперативники задержали 38-летнюю бывшую сотрудницу клининговой компании, услугами которой пользовалась заявительница. С июля 2025 по март 2026 года подозреваемая, убираясь в квартире на улице Луговой, похитила четыре пары серёжек, золотую цепь и кольцо. Из квартиры матери потерпевшей на улице Римской вынесла несколько пар золотых серёжек, цепочки, подвеску с бриллиантом и золотые часы.
Украшения злоумышленница сдала в ломбард, выручив около 80 тысяч рублей. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Расследование продолжается.