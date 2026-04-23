Маугли, глиняный человек и ученый-физик: истории нижегородских отшельников

В лесах и деревнях Нижегородской области, в домах без газа и электричества, они живут своей невидимой жизнью. Портал «Живем в Нижнем» собрал истории нижегородских отшельников — от женщины-маугли до кандидата на Нобелевскую премию.
Женщина-маугли Надежда Бушуева.
Надежда Бушуева из деревни Озябликово — едва ли не самая знаменитая нижегородская отшельница. Ее история всколыхнула область в 2020 году: выяснилось, что за порог своего дома женщина не выходила двадцать шесть лет. Соседи рассказали, что ее держала взаперти собственная мать.
После окончания школы жизнь Надежды Бушуевой превратилась в добровольное заточение — без общения, без света и тепла. Причины этого затворничества так и остались загадкой. Денег не хватало на самое необходимое, поэтому девушка и ее мать лишились газа и электричества, питались чем придется. А единственным утешением и компанией стали бесчисленные кошки. Как признавалась сама Надежда, иной раз она была вынуждена есть кошачий корм — другого в доме просто не было.
Всё изменилось, когда мать затворницы попала в больницу. Надежда начала выходить на участок возле дома — там ее впервые заметили соседи. После того как история попала в СМИ, подключились социальные службы. Женщина постепенно начала возвращаться к нормальной жизни: выходила из дома, ходила в церковь, пыталась найти хоть какую-то работу. Но дома ничего не изменилось: там по-прежнему царили антисанитария и горы мусора.
Надежда Бушуева. Фото: Кстати.
Москвич Евгений Терешкин.
Евгений Терешкин уехал из столицы не в ближайший город и даже не в деревню — он поселился прямо в лесу, в Городецком районе Нижегородской области. Там он искал свободу от суеты.
Ближайшее жилье находилось в трех километрах от его участка. Евгений арендовал гектар леса на 49 лет и своими руками построил дом из глины и соломы. Позже на участке появились и другие постройки: жилая изба с двумя комнатами, сарай и баня. Воду мужчина брал из пруда и из незамерзающего родника, дом отапливал дровяной печью. Питался тем, что давал лес: грибы, ягоды, орехи — основа его рациона. Вместо чая он пил травяные сборы. На своем участке Евгений выращивал овощи — картофель, морковь, свеклу, капусту — и даже фрукты.
О «глиняном отшельнике» активно писали в 2015 году. Живет ли Евгений Терешкин в лесу до сих пор — неизвестно, так как связью и интернетом он не пользуется.
Евгений Терешкин. Фото: Кстати.
Семеновский отшельник Анатолий Хапаев.
Еще один герой — Анатолий Хапаев — долгие годы прожил в лесах под Семеновом. В 1995 году он ушел от людей, оставшись без родных и без крыши над головой. Поселился в глуши, где сначала вырыл землянку, а позже срубил себе избушку, построил баню и даже сарай для кроликов. Электричества, газа и водопровода в лесном жилище не было. Анатолий грелся у дровяной печи, мылся в собственной бане. Журналистам отшельник признавался: он ценит жизнь среди природы и всерьез рассчитывает дожить до глубокой старости.
Местная администрация пыталась помочь отшельнику: ему восстановили документы и предложили переехать в благоустроенное жилье в Смоленской области, откуда он был родом. Но Анатолий отказался. Попробовали устроить и его личную жизнь — после публикации об отшельнике в районной газете нашлась женщина, пожелавшая с ним познакомиться. Мужчина даже переехал к ней на время, но совместный быт не сложился. Вскоре Анатолий вернулся в лес.
Анатолий Хапаев. Фото: Кстати.
Физик-затворник Роман Солнцев.
В 2020 году в рабочем поселке Воротынец обнаружили человека, чья история многих поразила. Это был Роман Солнцев — физик с блестящим образованием, который вместо научной карьеры выбрал жизнь отшельника и провел вдали от общества больше десяти лет.
Тревогу забили соседи: мужчина жил без газа, света и воды, а его комнаты были завалены горами мусора. В полной антисанитарии Солнцев писал диссертацию по физике. Знакомые рассказывали: он не убирается в доме, не моется и почти не выходит на улицу. Иногда к нему приезжала мать и оставляла продукты. Журналисты сняли на камеру крыльцо, заваленное едой, которую Роман так и не забрал.
Однажды мужчина попытался самостоятельно подключить газ в своем домике на отшибе — это заметили соседи и вызвали спасателей. Когда те приехали, хозяин вышел на крыльцо: заросший, с неопрятной бородой, без верхней одежды и обуви, в носках. Мать Романа рассказывала, что пыталась лечить сына, обращалась к специалистам, но ничего не помогло.
«У него уникальные мозги, он с отличием окончил физтех, он шел на Нобелевскую премию. Он жил и работал в Финляндии, и его стали принуждать остаться там и получить гражданство, но он вернулся в Россию в 2008 году. В итоге сейчас он нашел себе место, где его никто не трогает», — рассказала женщина журналистам.
Роман Солнцев. Фото: Первый канал.
Романа Солнцева ненадолго поместили в больницу. Но едва он вернулся, как снова заперся в своем доме. Журналисты активно писали об этой истории, а потом интерес угас — вместе с ним исчезли и новости о затворнике.