Маугли, глиняный человек и ученый-физик: истории нижегородских отшельников

Еще один герой — Анатолий Хапаев — долгие годы прожил в лесах под Семеновом. В 1995 году он ушел от людей, оставшись без родных и без крыши над головой. Поселился в глуши, где сначала вырыл землянку, а позже срубил себе избушку, построил баню и даже сарай для кроликов. Электричества, газа и водопровода в лесном жилище не было. Анатолий грелся у дровяной печи, мылся в собственной бане. Журналистам отшельник признавался: он ценит жизнь среди природы и всерьез рассчитывает дожить до глубокой старости.