Чистая прибыль основного курского завода «Агрокомплектации» рухнула на 93%

По собственным данным, «Агропромкомплектация» работает в Курской, Тверской, Мурманской, Вологодской, Московской, Костромской, Ярославской, Ивановской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской областях, а так же в Республике Карелия. Занимает седьмую строчку в рейтинге российских производителей свинины Национального союза свиноводов с показателем 322 тыс. т в живом весе в 2025 году. В Курской области помимо ООО «КМПЗ» у компании работают комбикормовые заводы и элеваторы в селе Линец и поселке Конышевка, 16 своноводческих комплексов, три молочных комплекса, два из которых располагаются в селе Троицкое, а один — в городе Дмитриев, сеть фермерских лавок и розничная сеть «Ближние горки». В прошлом году компания запустила еще один мясоперерабатывающий завод в Конышевском районе области.