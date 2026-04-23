Проект из Владимирской области стал полуфиналистом конкурса «Ты в игре»

Проект Ассоциации родителей детей-инвалидов «СВЕТ» из Владимирской области прошел в полуфинал всероссийского конкурса «Ты в игре», организованного по госпрограмме «Спорт России», сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Полуфиналисты конкурса были объявлены 14 апреля. Всего было представлено 6133 проекта со всей страны. От Владимирской области на конкурс заявились семь проектов, а в полуфинал вышел один — «Вместе весело шагать» от Ассоциации родителей детей-инвалидов «СВЕТ».
Задача проекта — организация и масштабирование регулярных занятий по скандинавской ходьбе для детей и взрослых с ментальной и физической инвалидностью. Это способствует повышению социальной активности и вовлеченности в полноценную активную жизнь детей, взрослых и пожилых людей с ментальной инвалидностью.
Полуфиналисты проходят образовательный акселератор продолжительностью в три недели. Эксперты разберут с участниками ключевые темы: от поиска партнеров и юридических аспектов до работы с грантами и цифровым продвижением. Отдельные лекции будут посвящены созданию презентаций, коммуникациям с органами власти, развитию фиджитал-проектов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.