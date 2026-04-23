Суд в Ростове вынес приговор трем фигурантам о подготовке терактов в Дагестане

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры Имрану Османову, Эльдару Ярахмедову и Равиду Пашаеву, которых подозревали в участии в террористическом сообществе и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Источник: Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговоры Имрану Османову, Эльдару Ярахмедову и Равиду Пашаеву, которых подозревали в участии в террористическом сообществе и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что в июне 2018 года в городе Дербенте Республики Дагестан Османов и Ярахмедов создали группу для ведения террористической деятельности. Позднее к ним присоединился Пашаев. Участники сообщества размещали в публичных каналах в социальных сетях видеоролики для формирования у зрителей идеологии терроризма. Правоохранителям известны как минимум несколько эпизодов размещения таких материалов.

В соответствии с приговором суда Османову назначено 23 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме, Ярахмедову — 19 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, Пашаеву — 17 лет с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.

