ИИ уже изучил все доступные знания на планете, заявил Орешкин

Орешкин: ИИ уже прочитал все книги, прослушал все лекции и музыку на планете.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Искусственный интеллект постоянно развивается, он уже изучил все доступные знания, созданные человеком, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

«Генеративный искусственный интеллект созидает, анализирует, действует, и на самом деле становится универсальной технологией для каждой отрасли, без исключения», — сказал Орешкин, выступая в четверг в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху». «Генеративный искусственный интеллект — это интеллект, обученный практически на всем массиве доступных знаний для человека, то есть современная модель искусственного интеллекта прочитала все книги, которые доступны, прослушала все лекции, которые есть, всю музыку и все остальное, посмотрела все картинки, которые есть в интернете», — добавил он.

По словам замглавы администрации президента, ни один человек не обладает такими знаниями и возможностями, которыми сейчас обладает модель генеративного искусственного интеллекта.

«Главной сейчас будет работа над тем, как научить искусственный интеллект более эффективно пользоваться тем беспрецедентным багажном знаний, которым он обладает, и как из этого переводить это все в решение задач реальной жизни», — добавил Орешкин.

Сейчас работа с ИИ проходит стадию агентности — то есть построение отдельных агентов искусственного интеллекта со специфическим набором функций и со специфическим акцентом, что позволяет более сложные задачи решать гораздо лучше.

Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше