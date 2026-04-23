В Новосибирской области запуск дачного маршрута отложили из-за состояния дорог

В Новосибирской области прошла проверка дорог, по которым скоро поедут дачные автобусы. Проверка показала, что не везде состояние дорожного покрытия удовлетворительное. В связи с этим запуск дачного маршрута № 722 отложили. При этом большинство других дачных направлений откроются по графику. С 25 апреля начнут работать шесть маршрутов № 721, 724, 1702, 1703 и 1705. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ НСО «Организатор перевозок».
Специалисты осмотрели дороги в Бердском и Искитимском районах. Они проверяли не только само покрытие, но и остановки, а также подъезды к ним.
Во время поездки эксперты нашли участки дорог в плохом состоянии. Информацию об этих проблемах сразу передали администрациям районов. Чиновники должны оперативно исправить все недостатки.