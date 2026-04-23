Лакомый кусок для автоворов: в МВД Татарстана назвали любимые места угонщиков

В ведомстве отметили, что нередко похищаются бесхозные или давно не эксплуатируемые автомобили. Такие транспортные средства, как правило, не оснащены противоугонными системами и находятся во дворах жилых домов на открытых стоянках. В большинстве случаев их разукомплектовывают или сдают в пункты приема металлолома. В текущем году были зафиксированы случаи, когда владельцы обращались с заявлением об угоне спустя три года.