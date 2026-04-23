Лакомый кусок для автоворов: в МВД Татарстана назвали любимые места угонщиков

Наиболее подвержены угонам автомобили, оставленные на неохраняемых парковках у крупных торговых центров, банков и в городских парках. При этом в большинстве случаев, зафиксированных в прошлом году, жертвами преступников становились владельцы отечественных машин. Об этом на пресс-конференции сообщили начальник отделения по раскрытию краж и угонов Фарит Бурганов и замначальника управления уголовного розыска МВД по РТ Марат Матурин.
В ведомстве отметили, что нередко похищаются бесхозные или давно не эксплуатируемые автомобили. Такие транспортные средства, как правило, не оснащены противоугонными системами и находятся во дворах жилых домов на открытых стоянках. В большинстве случаев их разукомплектовывают или сдают в пункты приема металлолома. В текущем году были зафиксированы случаи, когда владельцы обращались с заявлением об угоне спустя три года.
Сотрудники МВД рекомендовали автовладельцам устанавливать GPS-трекеры со скрытым монтажом в салоне, а также использовать механические блокираторы руля и педалей. Водителям посоветовали избегать длительной парковки в безлюдных местах и не оставлять в машине ценные вещи и деньги.