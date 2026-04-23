Орешкин не исключил появление ИИ в роли экзаменатора

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху» допустил, что в будущем будет создана объективная система измерения знаний детей с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает корреспондент РБК.
Он отметил, что экзамен как таковой становится ненужным.
«Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знания человека. Уровень знания человека уже содержится в тех данных и в том цифровом исследовании, которое школьник или студент оставляется за собой», — пояснил Орешкин.
Замглавы администрации президента не исключил формат устного, «абсолютно объективного» экзамена, когда «экзаменатором будет уже не человек со своим субъективизмом или желанием как-то повлиять на результат», а ИИ, который «идеально будет контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником, наполнителем информации, он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее».
И просто поговорив с учащимся, ИИ будет понимать о нем «гораздо больше, чем даже самый лучший преподаватель», убежден Орешкин.
Говоря о ЕГЭ, он отметил, что этот формат стал «окном возможностей» для ребенка из любого уголка России попасть в лучшие учебные заведения «благодаря более-менее равномерному измерению качества знаний», несмотря на существующие вопросы, связанные «с тестовой системой, с подготовкой, когда ребенок меньше рассуждает и так далее».
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев исключил отмену единого государственного экзамена в ближайшие годы. По его мнению, альтернативная модель может появиться не раньше чем через десять лет. «Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через десять», — сказал Музаев, отметив, что нынешняя модель ЕГЭ, несмотря на все недостатки, обеспечивает честность и равные возможности для выпускников по всей России.
«Ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов. Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?» — заключил глава Рособрнадзора.
В 2026 году основной период сдачи ЕГЭ в России пройдет с 1 по 19 июня. Экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. Пересдать один из предметов по выбору будет можно 8 и 9 июля. В выходные дни экзаменов не запланировано.
Бывший министр образования (1998−2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов, комментируя идею отказа от ЕГЭ, говорил, что это приведет к возврату к платным подготовительным курсам при вузах и практики поступления «по звонкам». «Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться… Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — убежден Филиппов.
По его словам, ЕГЭ обеспечивает доступность высшего образования и «единый инструмент оценки качества образования при окончании школы». «Многие преподаватели и руководители вузов были против ЕГЭ, потому что ранее они зарабатывали на абитуриентах, их семьях, занимаясь репетиторством — лично или организовывая вузовские подготовительные курсы, для поступления в свой конкретный вуз. ЕГЭ закрыл эту коррупционную нишу репетиторства», — уверен Филиппов.
На экзамене школьнику достаются 20−30 заданий, или около одной тысячной процента от всех возможных вопросов, поэтому «натаскать» на ЕГЭ невозможно, говорил он.
За отмену ЕГЭ, в частности, высказывался заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он считает, что нужно последовательно отменять этот экзамен и возвращаться к традиционной системе образования, состоящей из выпускных и вступительных экзаменов.
