Орешкин не исключил появление ИИ в роли экзаменатора

Бывший министр образования (1998−2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов, комментируя идею отказа от ЕГЭ, говорил, что это приведет к возврату к платным подготовительным курсам при вузах и практики поступления «по звонкам». «Говоря об отмене ЕГЭ, почему-то никто не говорит населению о том, к чему надо готовиться… Надо готовиться попасть на платные подготовительные курсы при конкретном вузе или попасть к преподавателям — частным репетиторам из данного вуза. Надо понимать, что значительная часть мест на дефицитные специальности будет занята по звонкам от начальства», — убежден Филиппов.