Эксперт раскрыл, почему НАТО ждет крах при блокаде Калининграда

НАТО при попытке блокировать Калининград ждет неминуемое поражение, так как военный блок не может конкурировать с возможностями ВС РФ. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт уточнил, что на вооружении у России есть средства поражения, которым Североатлантический альянс не в силах что-либо противопоставить.

«Удары в случае агрессивных действий блока НАТО [в отношении Калининграда] будут наноситься не только со стороны Калининградской области, но и с материковой части РФ», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Марочко добавил, что в ответе НАТО на агрессию также могут быть задействованы дружественные страны, в том числе Белоруссия.

Ранее Совет безопасности России заявил, что Литва представляет угрозу Калининградской области. Прибалтийская страна расширяет вооруженные силы, что создает напряженность у границ российского полуэксклава.

