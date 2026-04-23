Нерадивого отца из Черняховска через суд заставили платить алименты на совершеннолетнего сына-инвалида

В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

Источник: Клопс.ru

Прокуратура через суд обязала отца из Черняховска платить алименты на совершеннолетнего сына-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 23 апреля.

Установлено, что мужчина, несмотря на официальную работу и стабильный доход, уклоняется от содержания своего 18-летнего сына. Молодой человек признан нетрудоспособным инвалидом и нуждается в постоянной посторонней помощи, однако отец не принимает участия в его судьбе и материальном обеспечении.

В защиту прав молодого человека прокурор города направил в суд исковое заявление. Надзорное ведомство требовало возложить на мужчину обязанность ежемесячно выплачивать алименты в пользу совершеннолетнего, но нетрудоспособного сына.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения взято на контроль.

В Калининграде бизнесмен превратился в крупного должника по алиментам, когда у него нашли дополнительные доходы.

