Нерадивого отца из Черняховска через суд заставили платить алименты на совершеннолетнего сына-инвалида

Прокуратура через суд обязала отца из Черняховска платить алименты на совершеннолетнего сына-инвалида. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 23 апреля.
Установлено, что мужчина, несмотря на официальную работу и стабильный доход, уклоняется от содержания своего 18-летнего сына. Молодой человек признан нетрудоспособным инвалидом и нуждается в постоянной посторонней помощи, однако отец не принимает участия в его судьбе и материальном обеспечении.
В защиту прав молодого человека прокурор города направил в суд исковое заявление. Надзорное ведомство требовало возложить на мужчину обязанность ежемесячно выплачивать алименты в пользу совершеннолетнего, но нетрудоспособного сына.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Исполнение судебного решения взято на контроль.
