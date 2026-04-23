Азорские острова чудом избежали внезапного извержения вулкана в марте 2022 года

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Европейские геологи и сейсмологи открыли свидетельства того, что серия землетрясений, поразившая Азорские острова в марте 2022 года, была порождена сверхбыстрым подъемом магмы из глубин Земли, остановившейся на расстоянии всего в 1,6 км от поверхности планеты. Если бы это произошло, то на данном архипелаге произошло неожиданное извержение вулкана, сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).
«Данный подъем магмы изначально был очень незаметным. Она двигалась очень быстро через толщу коры, а также при этом ее движение почти не порождало заметных колебаний. По этой причине нам было бы крайне тяжело предсказать, что в ближайшие время на острове Сан-Жоржи произойдет извержение вулкана», — пояснил научный сотрудник UCL Стивен Хикс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, Азорские острова находятся в уникальном регионе Земли, где одновременно сталкиваются литосферные плиты и есть очаги вулканической активности. Это делает эти острова особенно интересными и для геологов, и сейсмологов, которых в том числе интересует то, как трещины и разломы, возникающие в результате столкновения литосферных плит, влияют на характер движения магмы под спящими и активными вулканами.
Европейским сейсмологам и геологам впервые удалось получить подобные сведения при изучении сейсмических и геологических данных, которые собирались на Азорском архипелаге и в соседних регионах дна Атлантического океана в середине марта 2022 года, когда данный набор островов пережил серию землетрясений. Также исследователи проанализировали то, как изменилась высота поверхности и очертания острова при помощи данных, собранных спутником Sentinel-1A.
Эти замеры показали, что сейсмическая активность сопровождалась очень быстрым подъемом магмы под островом Сан-Жоржи, который в прошлом уже переживал несколько извержений вулканов и рекордно мощных землетрясений с магнитудой в 7.5 по международной шкале MMS. На этот раз извержения не произошло, так как магма незаметным образом поднялась из верхних слоев мантии через разлом Пико до Карвао и затем остановилась всего в 1,6 км от поверхности острова, что и породило сейсмическую активность.
После этого она распределилась по верхней части этого разлома под островом Сан-Жоржи, что привело к тому, что его высота выросла на шесть сантиметров всего за несколько дней, что является мгновениями по меркам геологии. Это говорит в пользу того, что подобные «неудавшиеся извержения» играют важную роль в процессе образования и роста островов в зонах с одновременной сейсмической и вулканической активностью, подытожили исследователи.