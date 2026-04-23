Многодетные семьи Дона будут получать компенсацию за обучение всех детей

Право на компенсацию стоимости обучения теперь распространяется на всех детей из многодетных семей в Ростовской области. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Это очень важное решение, которое снимет значительный груз проблем с каждой многодетной семьи, размышляющей о будущем образовании своих детей после окончания школы», — отметил председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Ранее многодетные семьи на Дону могли компенсировать стоимость обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования только одного из детей. Мера поддержки становилась доступна при рождении третьего или последующих детей.
Помимо этого, в регионе до конца 2028 года продлили две ключевые выплаты. Первая — 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего ребенка. Право на эту меру поддержки имеют родители в возрасте до 35 лет включительно, состоящие в зарегистрированном браке, а также единственный родитель в возрасте до 35 лет включительно. Вторая — 100 тысяч рублей для беременных студенток (учащихся).
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.