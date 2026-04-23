Шесть калининградских школьников стали призёрами всероссийских олимпиад по литературе, математике и французскому языку

литературе, математике и французскому языку.
Литература (Владикавказ, 386 участников из 87 регионов).
Призёрами стали ученица 11 класса школы № 56 Виктория Шелудько, девятиклассница гимназии № 32 Полина Филинова и Александр Володько из 11 класса «Классической школы» Гурьевска. В третьем туре школьники готовили устное сообщение и отвечали на вопросы жюри.
Математика (Москва, 499 участников из 82 регионов).
Призёры — девятиклассник лицея № 23 Артём Ерёмин и восьмиклассник средней школы Пионерского Демьян Тарасевич. Соревнования включали два тура по пять часов, четыре задачи в каждом. Ерёмин уже становился абсолютным победителем всероссийской олимпиады по физике среди 11-х классов.
Французский язык (Москва).
Призёр — ученица 11 класса «Школы будущего» посёлка Большое Исаково София Погорелова. В первом туре школьники прошли аудирование, лексико-грамматический тест, письменные конкурсы, во втором — живую беседу с жюри на французском.
Призёры получат по 150 тысяч рублей, их наставники — по 100 тысяч (по решению губернатора Алексея Беспрозванных). Дипломы действуют четыре года и дают право поступления в ведущие вузы без экзаменов по профилю. Олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».