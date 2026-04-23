Орешкин предупредил о «глобальной демографической катастрофе»

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин считает, что мир ждет «реальная демографическая катастрофа». Такое мнение он высказал в ходе выступления в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», сообщает корреспондент РБК.
«То что нас ждет вследствие демографических изменений, носит действительно тектонический характер, поэтому я даже употребил бы слово “катастрофа”, потому что действительно то что происходит в мире, это происходит на самом деле реальная демографическая катастрофа», — сказал Орешкин.
По оценкам ученых из Университета Флиндерса в Австралии, пик численности населения планеты наступит в период с 2067 по 2076 год. К этому моменту ее может населять 12,4 млрд человек. Сегодня население Земли составляет 8,23 млрд. Исследователи предупредили, что человечество пересекло допустимый предел потребления ресурсов.
«Мы долго-долго рассуждаем о том, что сейчас у нас планета будет перенаселенной: шесть миллиардов, семь миллиардов, восемь. Сейчас мы вырастем, нам не хватит еды, нам не хватит энергоресурсов», — сказал Орешкин.
По его словам, население Земли к 2046 году достигнет пика, после чего начнет быстро сокращаться.
«Одновременно с этим рождаемость падает. В 2033 году, по всем оценкам проблем, минимум демографической нагрузки, после чего она будет расти», — отметил замглавы администрации президента, добавив, что существующие тенденции указывают на увеличение доли старшего поколения среди населения.
В декабре прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что коэффициент рождаемости в России снизился до 1,4, а нужно добиться «хотя бы» 2. «Настрой молодых людей создавать семьи как можно раньше и детей заводить — это такой очень тонкий процесс. Нужно, конечно, чтобы это стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье отцовства», — говорил он.
Вице-премьер Татьяна Голикова на конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» 23 апреля отметила, что в России по итогам 2025 года зафиксированы «позитивные тренды» в демографическом развитии.
Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, в свою очередь, считает, что российское общество устало от запретительной риторики: «невозможно еще что-то запрещать» людям, которые готовятся стать родителями, поскольку после рождения ребенка у них «проблем достаточно». Улучшение демографической ситуации в стране он увязал с «атмосферой создания такого благоприятствования в обществе, стимулирующей атмосферой», чтобы люди не боялись заводить детей и были уверены в том, что получат поддержку.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.