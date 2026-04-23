15-летнему подростку дали 4 года колонии за нападение с ножом в сормовской школе

Суд вынес приговор 15-летнему нижегородцу, который напал на двух одноклассников в школе № 117 Сормовского района. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области и региональной прокуратуры.
Напомним, ЧП в образовательном учреждении произошло 11 марта 2025 года — подросток ударил своих одноклассников ножом в область шеи. Известно, что между сверстниками неоднократно возникали конфликты. После нападения ученик сбежал из школы, но правоохранителям удалось его задержать. Пострадавшим ребятам своевременно оказали медпомощь.
15-летнему агрессору предъявляли обвинение по статье «Покушение на убийство двух лиц». Суд приговорил подростка к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Стоит отметить, что бывшему директору школы № 117 предъявили обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». В настоящее время суд рассматривает уголовное дело по существу.