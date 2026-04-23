В Ленинградской области пройдет фестиваль «Балтик Ралли»

Масштабный фестиваль «Балтик Ралли» состоится 23−26 июля в Выборге. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в информационно-туристском центре Ленинградской области.
В программе фестиваля — уникальная выставка кастомных мотоциклов Custom Bike Show. На специальной площадке будут представлены эксклюзивные байки, созданные талантливыми мастерами. Каждый мотоцикл в экспозиции — это уникальное произведение искусства, существующее в единственном экземпляре.
«Фестиваль “Балтик Ралли” не только способствует развитию туристической привлекательности региона, но и создает площадку для творческого обмена между участниками мотосообщества», — отметили в информационно-туристском центре Ленинградской области.
