В Ленинградской области пройдет фестиваль «Балтик Ралли»

В программе — выставка эксклюзивных мотоциклов.

Масштабный фестиваль «Балтик Ралли» состоится 23−26 июля в Выборге. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в информационно-туристском центре Ленинградской области.

В программе фестиваля — уникальная выставка кастомных мотоциклов Custom Bike Show. На специальной площадке будут представлены эксклюзивные байки, созданные талантливыми мастерами. Каждый мотоцикл в экспозиции — это уникальное произведение искусства, существующее в единственном экземпляре.

«Фестиваль “Балтик Ралли” не только способствует развитию туристической привлекательности региона, но и создает площадку для творческого обмена между участниками мотосообщества», — отметили в информационно-туристском центре Ленинградской области.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.