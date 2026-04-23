В киберполиции рассказали, как проверить безопасность домашней сети Wi-Fi

Киберполиция предложила тест безопасности из пяти пунктов, который позволит узнать уязвимость домашней сети Wi-Fi и сделать ее безопасной.
«Проверьте свой Wi-Fi за 5 минут: простой тест безопасности, — сказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. — Предлагаем пройти короткий чек-лист. Если хотя бы на один пункт вы отвечаете “нет”, сеть уже уязвима».
Первый из вопросов чек-листа, касается замены пароля от Wi-Fi. В МВД советуют сделать его сложным.
Второй вопрос о том, менялся ли логин и пароль администратора роутера. «Чтобы попасть в настройки, подключитесь к своему Wi-Fi, откройте браузер, введите 192.168.0.1 или 192.168.1.1 (адрес указан на корпусе роутера). Введите логин и пароль администратора (если не меняли также указаны на устройстве). Замените стандартные admin/admin», — сказали в УКБ.
В киберполиции также порекомендовали обратить внимание на то, включено ли шифрование WPA2 или WPA3. «В настройках зайдите в раздел “Wi-Fi”, “Безопасность”. Выберите WPA2-PSK (AES) или WPA3, задайте пароль», — говорится в сообщении.
Четвертый вопрос чек-листа касается выявления незнакомых подключенных устройств. Для этого нужно зайти в настройках в раздел «Подключенные устройства» — Device list — DHCP clients. «Если видите незнакомые устройства — смените пароль Wi-Fi. Регулярно проверяйте список», — добавили в управлении.
Завершающий вопрос теста о том, есть ли гостевая сеть. «В настройках найдите раздел “Гостевая сеть” — Guest Network. Включите ее, задайте отдельное имя сети (например, Home_Guest), установите отдельный пароль, ограничьте доступ к основной сети (обычно пункт “изоляция клиентов”). Используйте сеть для гостей и умных устройств», — подытожили в УБК.
