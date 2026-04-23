Прах Роя Медведева захоронили на Лайковском кладбище

Публициста и историка Роя Медведева похоронили на Лайковском кладбище в Одинцово Московской области, сообщила РБК его невестка Светлана Медведева.
«Захоронение прошло сегодня на Лайковском кладбище в Одинцово», — сказала она.
Медведев умер 13 февраля из-за сердечной недостаточности. Ему было 100 лет.
Публицист с 1960-х годов участвовал в диссидентском движении и редактировал самиздат — был редактором журнала «Политический дневник» и альманаха «XX век». В 1969 году Медведева исключили из КПСС за книгу «К суду истории» о сталинских репрессиях. В 1970-м вместе с Андреем Сахаровым он подписал письмо о демократизации СССР. Книги Роя Медведева «К суду истории» и «Они окружали Сталина» издали на Западе, где они стали бестселлерами.
Медведев — автор более 35 книг по истории и биографии современников. До диссидентского периода публиковал работы по педагогике. Его книги переведены на 14 языков и изданы в 20 странах.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».