Прах Роя Медведева захоронили на Лайковском кладбище

Публицист с 1960-х годов участвовал в диссидентском движении и редактировал самиздат — был редактором журнала «Политический дневник» и альманаха «XX век». В 1969 году Медведева исключили из КПСС за книгу «К суду истории» о сталинских репрессиях. В 1970-м вместе с Андреем Сахаровым он подписал письмо о демократизации СССР. Книги Роя Медведева «К суду истории» и «Они окружали Сталина» издали на Западе, где они стали бестселлерами.