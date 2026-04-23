Мир подходит к появлению общего искусственного интеллекта, заявил Орешкин

«Искусственный интеллект в компьютере уже перестает быть просто программой, которую запускает человек, он уже начинает этим компьютером управлять, беря на себя управление и клавиатурой, и мышкой и так далее. Он управляет операционной системой именно в том же виде, как им управляет человек. То, к чему мы постепенно подходим, и это уже не за горами, это переход к модели самостоятельной эволюции искусственного интеллекта, когда искусственный интеллект сможет решать задачу улучшения себя самого. Это путь к так называемому общему искусственному интеллекту, когда его развитие уже будет мало зависеть от человека», — отметил Орешкин.