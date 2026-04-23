В Тавдинском округе Свердловской области 3 семьи переехали в новое жилье

Ключи от новых квартир получили три семьи в Тавдинском округе Свердловской области. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в окружном управлении культуры, молодежной политики и спорта.
В частности, семья Светланы Култышевой переезжает из жилого помещения, признанного непригодным для проживания. Она получила ключи от трехкомнатной благоустроенной квартиры.
Также ключи от нового жилья вручены Наталье Потылкиной. Ее семья переселяется из комнаты в коммунальной квартире, расположенной в аварийном доме. Им предоставлена однокомнатная благоустроенная квартира.
Помимо этого, ключи от однокомнатной благоустроенной служебной квартиры вручены Светлане Ураловой. Она работает учителем технологии в школе № 1.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.