В Пермском крае усилилась нехватка работников в розничной торговле

В Прикамье сохраняется дефицит кадров в сфере розничной торговли. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, изучив ситуацию на рынке труда в первом квартале 2026 года. Средний уровень предлагаемых зарплат здесь составляет около 50 тысяч рублей.
За первые три месяца года в Приволжском федеральном округе работодатели разместили более 32 тысяч вакансий в рознице. Пермский край оказался на четвёртой позиции по числу предложений — в регионе открыто около 3,5 тысячи рабочих мест. Впереди только Татарстан, Самарская и Нижегородская области.
Несмотря на большое количество вакансий, работников по-прежнему не хватает. В среднем на одну вакансию в округе приходится лишь 3,3 резюме, а в Пермском крае — около трёх, что ниже нормального уровня. Особенно остро ощущается нехватка продавцов и кассиров.
Работодатели чаще всего ищут сотрудников с практическими навыками: умением выкладывать товар, работать с покупателями, заниматься продажами и обслуживанием клиентов, а также выполнять кассовые операции.
При этом всё больше ценятся личные качества — умение общаться, работать в коллективе и справляться со стрессом. Компании всё чаще готовы обучать персонал и развивать его навыки, а не просто искать новых сотрудников.