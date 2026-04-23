В Ставропольском крае на 15% выросло число малых и средних предприятий

Число представителей малого и среднего бизнеса на территории Ставрополья по итогам первого квартала 2026 года достигло 359 тысяч, что на 15% больше, чем годом ранее, сообщили в краевом министерстве экономического развития. Поддержка предпринимательской деятельности — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Предпринимательство развивается в регионе стабильно. Экономика меняется, меняется ее структура. Предприниматели приспосабливаются к новым условиям, применяют современные инструменты развития, переходят в онлайн, активно пользуются господдержкой», — отметил министр экономического развития региона Антон Доронин.
Всего в Ставропольском крае действует более 70 мер поддержки для предпринимателей. Их предоставляют государственные краевые фонды, среди которых Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд и Фонд поддержки предпринимательства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.