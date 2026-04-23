В Минздраве рассказали о пиках старения человеческого организма

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала о существовании временных промежутков — «пиков старения» человеческого организма, передает «РИА Новости».
«Раньше мы предполагали, что процесс старения происходит постепенно и накапливается с возрастом. Сейчас мы видим, что наблюдаются так называемые пики старения. То есть те временные промежутки, когда по каким-то причинам происходит концентрация механизмов старения, и человек начинает стареть намного быстрее», — сказала она.
Ткачева подчеркнула, что при изучении механизмов старения определение этих пиковых точек является важной задачей.
