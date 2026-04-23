Юная нижегородка вышла в финал Национального проекта патриотической песни «Родники. Дети»

Нижегородка Яна Борина, известная по клипу на песню «Сормовская лирическая и как участница многих городских праздников, стала финалистом Национального проекта патриотической песни “Родники. Дети” (6+) народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем MAX-канале.
Уже на протяжении шести лет Яна учится на эстрадном отделении детской школы искусств № 1. Наряду с вокалом она изучает сольфеджио, музлитературу и общее фортепиано. Четыре года подряд Яна становилась обладателем именной стипендии главы города для одаренных детей.
Всего на конкурс патриотической песни было подано более двух тысяч заявок, а в итоговый список финалистов попали только 22 человека. В том числе — нижегородка Яна Борина с композицией «Любимый край».
Песня стала воплощением настоящей командной работы: аккомпанемент — камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», композитор — известный нижегородец Евгений Афраймович, слова — Елена Пайкова (учитель литературы в школе на Бору).
«Финал конкурса состоится 31 мая в Томске. Во время прямой трансляции во “ВКонтакте” пройдет голосование за приз зрительских симпатий. Давайте вместе поддержим нашу талантливую землячку!» — призвал Шалабаев.
