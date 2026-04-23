В центре Воронежа на двое суток введут запрет на парковку

Ограничения затронут участок улицы Фридриха Энгельса.

Источник: Комсомольская правда

Воронежских автомобилистов предупредили о временных неудобствах в центральном районе города. Начиная с ближайшей субботы, на одной из улиц полностью перекроют возможность оставить личный транспорт. Об этом предупредили в мэрии 23 апреля.

По информации, опубликованной управлением дорожного хозяйства, запрет на парковку вступит в силу 25 апреля в 18:00 и продлится до 14:00 следующего дня, 26 апреля. Таким образом, ограничения охватят практически двое суток.

Речь идет о конкретном отрезке улицы Фридриха Энгельса — от дома № 10 и до пересечения с улицей Феоктистова. Причем под запрет попадают не только стоянка, но даже кратковременная остановка автомобилей. В мэрии уточнили, что вынужденная мера связана с подготовкой и проведением городского мероприятия.