Пожароопасный сезон в лесах на юге Нижегородской области введут 24 апреля

Министр лесного хозяйства Роман Воробьев рассказал, что в 2026 году планируется увеличить со 121 до 205 количество стационарных пунктов наблюдения для обнаружения возгораний. Кроме того, впервые для охраны лесов от пожаров задействуют группы беспилотной авиации на базе трех комплексов.