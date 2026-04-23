Региональный этап ярмарки трудоустройства состоялся на Чукотке

Жители Чукотки приняли участие в региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Ярмарка возможностей: Единство. Карьера. Будущее», организованном при поддержке нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте экономики и инвестиций региона.
Участниками мероприятия стали 523 человека. Для них были подготовлены рабочие места от 62 работодателей. По итогам ярмарки 29 граждан получили предложения от работодателей.
«Ярмарка трудоустройства сегодня — это не только возможность быстро найти работу, а целый комплекс мер — помощь в планировании карьеры, информирование о мерах поддержки, которые оказывает центр занятости населения, профориентация выпускников школ и студентов последних курсов учреждений среднего профессионального образования. Также уже не первый год на ярмарке трудоустройства работает отдельная площадка для участников специальной военной операции и членов их семей», — отметили в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.